Балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией после бани. Танцовщица предстала перед зрителями раздетой. Интимные части ее тела прикрывали от глаз любопытных зрителей два веника.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией после бани. Танцовщица предстала перед зрителями раздетой. Интимные части ее тела прикрывали от глаз любопытных зрителей два веника.Анастасия Волочкова продолжает рассказывать пользователям Сети о своей роскошной и полной удовольствий жизни. На этот раз она похвасталась отлично проведенным вечером."Купель и баня-самое лучшее время препровождения субботнего вечера.👍🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она на своей странице в Instagram. На фотографии раскрасневшаяся от жара балерина предстала перед зрителями в купели. Как предположили некоторые комментаторы, из одежды на ней в момент съемки было только полотенце на голове. Узнать это точно не представляется возможным, поскольку грудь танцовщица прикрыла двумя банными вениками.Желчные комментаторы в очередной раз решили обсудить слухи о проблемах Анастасии Волочковой с алкоголем. В частности, они решили, что походом в баню балерина решила бороться с похмельным синдромом. возникшим после бурного вечера. "Настю ломом не убьешь, здоровье железное, с похмелюги в баню и в купель", – заметил один из комментаторов.Впрочем, другие пользователи Сети считают, что вся беда Анастасии Волочковой – в неудачных снимках, которыми она почему-то все равно делится с общественностью. "Волочкова как-то на всех фотках в одной позе корпус в полуоборота , голова наклонена и взгляд какой-то странный, как у пьяной )", – описал свои претензии один из поклонников балерины.Отметим, 42-летняя красавица ведет активный образ жизни, регулярно тренируется, выступает и участвует в благотворительности. После напряженной работы балерина любит и хорошо отдохнуть, о чем не стесняется рассказывать своим подписчикам. Некоторые уверены, что Анастасия Волочкова заливает неудачи в личной жизни алкоголем, другие же утверждают, что пьянство – это не про нее и вечер танцовщицы бурным делает отнюдь не спиртное, а здоровая активность и ее веселый нрав.