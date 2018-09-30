Мадридский Реал не смог одержать победу накануне матча Лиги чемпионов против московского ЦСКА. В матче седьмого тура испанского первенства Королевский клуб разошелся миром с Атлетико.

Мадридский "Реал" не смог одержать победу накануне матча Лиги чемпионов против московского ЦСКА. В матче седьмого тура испанского первенства "Королевский клуб" разошелся миром с "Атлетико".Мадридское дерби не выявило победителя, а футболисты обеих команд не смогли порадовать забитыми голами собравшихся на "Сантьяго Бернабеу" болельщиков. Финальный свисток главного арбитра матча зафиксировал нулевую ничью.После семи туров "Реал" имеет в своем активе 14 очков, что позволяет ему занимать второе место в турнирной таблице Примеры.Игра Лиги чемпионов с московским армейцами состоится во вторник, второго октября, на столичном стадионе "Лужники".