На женском чемпионате мира по волейболу в Японии сборная России встречалась в рамках второго тура группы С с командой из Таиланда. Проиграв первые две партии, российские волейболистки нашли в себе силы переломить ход матча и добились тяжелой победы со счетом 3:2 (21:25, 17:25, 25:13, 25:21, 15:9).

На женском чемпионате мира по волейболу в Японии сборная России встречалась в рамках второго тура группы С с командой из Таиланда. Проиграв первые две партии, российские волейболистки нашли в себе силы переломить ход матча и добились тяжелой победы со счетом 3:2 (21:25, 17:25, 25:13, 25:21, 15:9).Следующую игру на групповом этапе турнира команда из России проведет 2 октября. Соперницами россиянок станут волейболистки из Азербайджана.Напомним, что в стартовой встрече мирового первенства россиянки без проблем обыграли сборную Тринидада и Тобаго в трех партиях.