Российский пловец Кирилл Пригода занял первое место на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Нидерландах. Россиянин показал лучший результат заплыва – 2 минуты 1,59 секунды.
Российский пловец Кирилл Пригода занял первое место на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Нидерландах. Россиянин показал лучший результат заплыва – 2 минуты 1,59 секунды.
Его соотечественник Антон Чупков завоевал серебро (2.01,70). Третье место досталось японскому пловцу Дайи Сэто (2.04,19), сообщает РИА Новости.
Россиянка Юлия Ефимова на дистанции 50 метров брассом стала второй, уступив представительнице Ямайки Алие Аткинсон. А пловец Владимир Морозов оказался третьим в заплыве на 50 метров баттерфляем.
Кроме того, сборная России в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров завоевала серебро. За российскую команду выступили Григорий Тарасевич, Юлия Ефимова, Владимир Морозов и Мария Каменева. Золото взяли представители Нидерландов, а американцы были лишь третьими.