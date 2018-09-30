Мотоциклист попытался обогнать фургон и не справился с управлением, после чего упал на дорогу, где его через несколько секунд переехал встречный легковой автомобиль. 33-летний байкер из Минска скончался на месте аварии.

Опубликовано видео очевидца, запечатлевшего на камеру мобильного телефона дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, произошедшее 28 сентября в под Минском в районе деревни Зазерье.Мотоциклист – 33-летний житель столицы Белоруссии, попытался обогнать фургон, но не справился с управлением своим Honda CBR 1100XX и упал на проезжую часть, где через несколько мгновений на него наехал встречный легковой автомобиль Citroen C5.От полученных травм байкер скончался на месте аварии.По данным правоохранителей, за рулем легковушки находился 69-летний россиянин.