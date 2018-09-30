Националисты из Правого сектора (запрещен в РФ) захватили Свято-Троицкий храм в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области. Храм относится ведению Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Националисты из "Правого сектора" (запрещен в РФ) захватили Свято-Троицкий храм в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области. Храм относится ведению Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Радикалы средь бела дня выломали двери церкви, ворвались, устроили потасовку и выгнали верующих на улицу, а потом сменили замки на входе.Ситуация на Украине резко обострилась после незаконного обещания Патриарха Константинопольского Варфоломея, именуемого еще и Вселенским, предоставить украинским раскольникам во главе с Филаретом (Денисенко) автокефалию. Захват храма в Богородчанах — прямое следствие этого.Крепкие мужчины пришли в храм в поселке Богородичном в Ивано-Франковской области 28 сентября. На видео попала только перепалка с прихожанами. За кадром остались сотрясение мозга у одного защитника церкви и перелом руки у другого.За 4 года после переворота на Украине больше 50 храмов были захвачены раскольниками — адептами лжепатриарха Киевского Филарета, в миру Михаила Денисенко. Кроме налета под Ивано-Франковском еще один тревожный сигнал пришёл из Ровенской области."Конфликт возник недавно. Один местный житель потребовал у настоятеля, чтобы он разрешил совершить богослужение для так называемого священника Киевского патриархата. После того как священник отказался, он начал угрожать", — рассказал протоиерей Виктор Земляной, ответственный за урегулирование межконфессиональных конфликтов Ровенской епархии УПЦ.Попытки рейдерских захватов храмов Украинской Православной Церкви участились после решения Вселенского Патриарха Варфоломея объявить в стране автокефалию — независимость религиозной общины, притом что Украинская Православная Церковь об этом не просит. Зато требует президент Порошенко, не пропускающий ни одной важной службы, старающийся предстать примерным прихожанином на людях.Министерство культуры Украины уже составило опись ценностей Украинской Православной Церкви. 13 миллионов верующих теперь с тревогой ждут, что будет, например, с Почаевской и Киево-Печерской лаврами, а также с остальными святынями."Наша церковь — это не Верховная Рада, мы не политическая структура, и у нас нет политических партий. Единая каноническая церковь – это тело Христово, и мы члены ее, — говорят верующие. — Мы хотим верить в Бога и ходить в настоящую православную каноническую украинскую Церковь. И мы не нуждаемся ни в каких присланных из вне церковных руководителях".В Киеве работают константинопольские посланники: архиепископ Памфилийский Даниил из США (он же — Владимир Зелинский из Ивано-Франковска) и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады (он же — Роман Рудник из Львова). Порошенко их всячески обхаживает. Митрополит Киевский Онуфрий, законный предстоятель канонической Православной Украинской Церкви, встречаться с навязываемыми переговорщиками не стал и потребовал от незваных экзархов покинуть Украину."По каноническому праву воровским методом воровские послы хотят решить воровское дело. Поэтому крайне отрицательное отношение большинства. С ними мало контактируют даже представители наших раскольников, Киевского патриархата. Потому что они тоже чувствуют, что могут быть не у дел", — отметил Валентин Лукияник, сопредседатель Союз православных братств Украины и России.Константинополь пытается доказывать: раз Русская Церковь родилась в Киеве как часть Церкви Вселенской, то митрополичью кафедру передавали в 17 веке в Московский Патриархат лишь временно. Правда, триста лет об этом не вспоминали.Золото, бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, митра — по-настоящему царский подарок правительницы Софьи Алексеевны митрополиту Киевскому Гедеону. При нем Киевская кафедра вернулась в Русскую Церковь. Было это в 1686 году. Едва ли не дороже золота для истинно верующих грамота Константинопольского Патриарха Дионисия Московской царевне Софье — оригинал хранится в Государственном Историческом музее. Каждую букву мелкого каллиграфического текста на греческом языке изучают и в Стамбуле, и в Москве, и в Киеве. И, как выясняется, эта грамота — основной, но не единственный документ о возвращении Киевской кафедры на Русь."Мы собрали сотни листов архивных документов, относящихся к этому процессу, и знаем его во всех подробностях. Для нас было очень странным услышать утверждения некоторых представителей Константинопольского Патриархата, что анонсированное решение якобы основывается на этих исторических документах", — рассказал протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя отдела церковных связей Московского Патриархата.Письма на греческом, русском и английском языках сейчас идут в Киев, Москву и Стамбул от предстоятелей поместных Церквей. Не допустить раскола в мировом православии призывают первосвященники Сербии, Польши, Греции, Кипра, Грузии, Албании и Румынии. Патриарх Александрийский Феодор так и вовсе сам приехал на Украину. На литургии в переполненном Свято-Троицком соборе Одессы второй по чести православный Патриарх горячо поддержал прихожан Украинской Церкви Московского Патриархата. "Вы — единственная каноническая Православная Церковь на Украине. Оставайтесь верными своей Церкви, прошу вас перед лицом Христа. Церковь принадлежит Ему, Он ей управляет, и Господь борется за свою Церковь. И христианин должен в сердце своем держать сокровище православия", — заявил он.Отношения между Русской и Вселенской Православными Церквами приостановлены. Священники Московского Патриархата в очередной раз призвали Стамбул вернуть дискуссию о статусе Украинской Церкви в каноническую и юридическо-историческую плоскость. Константинополь это предложение по-прежнему игнорирует.