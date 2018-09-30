В копилке нашей команды — девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали, а также десять медальонов за профессионализм. В конкурсе участвовали 600 представителей из 29 стран.

В копилке нашей команды — девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали, а также десять медальонов за профессионализм. В конкурсе участвовали 600 представителей из 29 стран.EuroSkills – это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодежи. Мероприятие проводится раз в два года. В 2020-м Чемпионат Европы пройдет в Австрии, а еще через два года в роли принимающей стороны выступит Россия, сообщает телеканал "Россия 24".