Южная Корея продолжает настаивать на отказе Японии от флага Восходящего солнца на военных кораблях в ходе Международного смотра флота.

Южная Корея продолжает настаивать на отказе Японии от флага Восходящего солнца на военных кораблях в ходе Международного смотра флота. Для стран Азии японский военно-морской флаг до сих пор остается символом милитаризма.Южнокорейские военные моряки по своим каналам продолжают убеждать японских коллег, пишет РИА Новости. На смотр на южнокорейском острове Чеджудо с 10 по 14 октября прибудут корабли из 15 стран.Ранее министр обороны Японии Ицунори Онодэра пояснил, что корабли морских сил самообороны поднимают флаг Восходящего солнца, подчиняясь закону.