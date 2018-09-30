Решение Москвы поставить Дамаску системы С-300 является своевременным, эти системы исключительно оборонительные, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

Решение Москвы поставить Дамаску системы С-300 является своевременным, эти системы исключительно оборонительные, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Он отметил, что комплексы будут выполнять только оборонительную функцию "для защиты сирийского неба"."Это очень своевременный шаг и мы очень благодарны в этой связи России за ее усилия", — заявил Муаллем, отметив, что высоко ценит решение президента РФ Владимира Путина вооружить Сирию данной системой, цитирует главу сирийского МИДа телеканал RT. Он также считает, что присутствия комплексов С-300 будет достаточно для того, чтобы закрыть сирийское небо от израильской авиации.Ранее Израиль высказывал недовольство присутствием иранских военных на территории Сирийской Республики. "Иранские военные находятся на территории Сирии на законных основаниях в качестве военных советников", — подчеркнул Муаллем. Более того, Сирия продолжит сотрудничать и с Ираком в борьбе против террористов, в частности, группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Координационный центр с участием Сирии, Ирака, Ирана и России работает эффективно и вносит свой вклад в решение этой задачи, заявил Муаллем.Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник, 24 сентября, заявил о том, что в соответствии с поручением президента РФ в Сирию направляется комплекс ПВО С-300, а также будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.