Злоумышленник, до недавнего времени работавший в организации, знал, где находятся ключи от служебного автомобиля, и угнал его...

Сотрудники полиции Северного округа задержали 30-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в неправомерном завладении транспортным средством.В ОМВД России по Головинскому району поступило заявление от 36-летнего сотрудника одного из предприятий. Заявитель сообщил, что неизвестный неправомерно завладел автомобилем, который принадлежит директору фирмы, где он работает. Автомашина была припаркована на Флотской улице. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Лихоборской набережной сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Головинскому району задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 30-летний приезжий из ближнего зарубежья.Как установили полицейские, мужчина недавно был уволен из данной фирмы и знал, где находятся ключи от служебного автомобиля.Следственным отделом территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29