Глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT назвал США спонсорами терроризма.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT назвал США спонсорами терроризма. По данным сирийских властей, остатки банд террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) собираются на американской военной базе Эт-Танф.Американские инструкторы проводят переподготовку террористов, чтобы научить их новым приемам борьбы с сирийской армией. "Зачем? Затем, что они хотят затянуть сирийский кризис в интересах Израиля", — сказал Муаллем.Глава МИД Сирии Валид Муаллем убежден, что усилия американского контингента напрасны. "Они уже пробовали посылать группы к Пальмире, где эти группы были уничтожены", — сказал он.