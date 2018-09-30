Церемония вручения Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной в конце 2016 года Русским ПЕН-Центром, состоялась в Центральном доме литераторов в Москве, победители были определены в четырех номинациях.

Вручены награды лауреатам премии Фазиля Искандера. Церемония вручения прошла в Центральном доме литераторов в Москве.В номинации "Проза" лауреатом стал Канта Ибрагимов, роман "Стигал". Роман "Стигал" начинается как дневник онкобольного и превращается к финалу в эпическое произведение. В номинации "Поэзия" — Вячеслав Шаповалов, книга стихов "Евроазис". "Лучший киносценарий" — работа Сергея Дмитренко по мотивам историй, рассказанных Фазилем Искандером в книге "Сандро из Чегема". В номинации "Чегемские высоты" — Аурен Хабичев, цикл рассказов "Мое Великое Ничто".Помимо основного конкурса специальные дипломы были вручены Елене Нестериной за повесть "Вечного счастья!" и Людмиле Вязмитиновой за книгу стихов "Месяцеслов", передает ТАСС.Фазиль Искандер (1929—2016 гг.) родился в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей. Настоящую известность ему принесла повесть "Созвездие Козлотура" (1966). Самый известный роман Искандера — "Сандро из Чегема".