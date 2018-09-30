Самый молодой президент в истории Франции, любимчик женщин и фигурант громких гей-скандалов. Эммануэль Макрон регулярно дает пищу для размышлений журналистам и общественности. Dni.Ru собрали самые интересные факты из жизни месье Макрона.

Самый молодой президент в истории Франции, любимчик женщин ифигурант громких гей-скандалов. Эммануэль Макрон регулярно дает пищу дляразмышлений журналистам и общественности. Dni.Ru собрали самые интересные факты из жизни месье Макрона.НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ВРАЧЭммануэль Макрон родился в 1977 году в семье врачей, его отецбыл профессором неврологии престижного Университета Пикардии. Родители отдавалимного времени своей работе, поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка, скоторой у него была необыкновенно крепкая связь.Уже будучи успешным банкиром и политиком, Макрон каждыйвечер звонил ей, в то время как с родным отцом встречался всего раз в год.Когда в 2013 году ему сообщили, что бабушка умирает, будущий президент бросилвсе свои дела в Елисейском дворце и поехал к ней.Более десяти лет Макрон посещал Амьенскую консерваторию, гдеобучался сольфеджио и игре на фортепиано. Когда он стал банкиром, его называлифинансовым Моцартом, а с переходом в политику – Моцартом Елисейского дворца.ЛЮБОВЬ К УЧИТЕЛЬНИЦЕВ школе Макрон влюбился, но не в одноклассницу, а вучительницу французского. Было ему тогда 15 лет, а Брижит Тронье – 40. Дама ввозрасте была замужем и воспитывала троих детей – ровесников будущегопрезидента. Ее средняя дочь училась с Макроном в одном классе.Юный Эммануэль быстро стал любимчиком Тронье: она постояннозачитывала его сочинения всему классу и считала вундеркиндом. Узнав о необычнойтяге сына к учительнице, родители Макрона пришли в ужас.Они встретились с Брижити умоляли ее не видеться с Эммануэлем хотя бы до его совершеннолетия, а самогоМакрона отправили на учебу в Париж. Перед отъездом он пообещал возлюбленной:"Вы от меня не избавитесь. Я вернусь и женюсь на вас". Так и вышло: в 2007 годусостоялась свадьба Эммануэля и Брижит.МОЛОДОЙ ПРЕЗИДЕНТВ мае 2017 года Эммануэль Макрон стал самым молодым президентомв истории Франции. Во время предвыборной гонки, изобиловавшей коррупционными скандаламии терактами, он обошел во втором туре лидера партии "Национальныйфронт" Марин Ле Пен.В штабе Макрона не раз обвиняли Россиюв кибератаках и публикации фейковых новостей с целью вмешательства вофранцузские выборы. Ситуация чем-то напоминала президентскую гонку в США.Успех Макрона связывают с тем, что за год до выборов 39-летнийполитик создал прогрессивное движение "Вперед!", которое сам считални левым, ни правым. Бывший инвестиционный банкир стремительно раскрутился вкачестве кандидата на президентский пост, опубликовав в ноябре 2016 года книгу-программу"Революция", моментально ставшую бестселлером.Для России Макрон был не самым удачным кандидатом, он несобирался сближаться с Москвой, о чем заявлял во время предвыборных дебатов ичто, собственно, доказал во время первых месяцев своего президентства. Однако недавно в отношениях Москвы и Парижа наметилось еле заметное потепление: этимлетом Макрон приезжал в Москву на чемпионат мира по футболу.ОБЫКНОВЕННЫЙ РАСИЗМВ июле прошлого года президент Франции оказался в центрескандала из-за резкого заявления по Африке. Журналист из Кот-д’Ивуара спросил уМакрона, сколько стран готовы оказать помощь Африке наподобие "плана Маршалла".Макрон в ответ сказал, что не считает этот план эффективным, а проблемы Черного континента носят цивилизационный характер.Президент назвал проблемой то, что каждая женщина в Африкерожает по семь-восемь детей, в ответ на это пользователи соцсетей посчиталиответ лидера Франции расистским. Ему напомнили, что Европа не видит в качествеодной из проблем африканского региона разграбление его ресурсов западнымикомпаниями.ГЕЙ ИЛИ НЕ ГЕЙ?Сразу же после того как Макрон переехал в Елисейскийдворец, журналисты начали копать на него компромат. Во Франции и за еепределами активно обсуждали личную жизнь главы государства, причем в свете егосексуальной ориентации.Самым громким скандалом, связанным с Макроном, стало дело Беналла.Все началось с публикации видео, на котором какой-то мужчина в полицейскойформе избивает демонстрантов во время митинга в Париже. Выяснилось, что это – советникпо безопасности президента Александр Беналла.Несмотря на то что глава государства буквально через парудней взял на себя ответственность за произошедшее, фактическое покрывательство сотрудника не осталось незамеченным. Беналла лишь на две недели отстранилиот работы, чтобы затем перевести на новую должность. Обыватели и экспертыобратили внимание и на то, что скандальный герой в свои 26 лет имеет чересчур высокуюзарплату, машину с мигалкой, квартиру и звание подполковника.В свете этого скандала журналисты стали копать дальше и разбиратьпод микроскопом биографию молодого президента Франции. Появились первые сообщенияо его нетрадиционной сексуальной ориентации и любовной связи с Беналла.Желтаяпресса утверждала, что брак Макрона с престарелой учительницей – лишь ширма.Сам он, правда, все обвинения в гомосексуальности отвергал, но французы почему-тоему не верят.