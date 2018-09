Самой грозной вражеской субмариной для флота США называет американское издание The National Interest российскую подлодку К-561 Казань проекта 885М Ясень-М. Серия многоцелевых подлодок этого проекта, вооруженных крылатыми ракетами, должна сформировать самую мощную ударную группировку российского ВМФ.

"Самой грозной вражеской субмариной" для флота США называет американское издание The National Interest российскую подлодку К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М". Серия многоцелевых подлодок этого проекта, вооруженных крылатыми ракетами, должна сформировать самую мощную ударную группировку российского ВМФ.Предшественница "Казани" — К-560 "Северодвинск", головной корабль проекта 885 "Ясень" — уже служит на Северном флоте, выполняя боевые задачи в разных районах Мирового океана. А на днях генеральный директор конструкторского бюро "Малахит" Владимир Дорофеев рассказал, что атомная подводная лодка "Казань" отправилась в море на заводские испытания.Даже строившийся по более старому проекту "Северодвинск" произвел большое впечатление на американских военных. Нынешний командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго в 2016 году заявил в интервью The National Interest, что это "очень впечатляющая субмарина". По его мнению, глядя на развитие ВМФ России, очевидно, что ресурсы, усилия на исследования и разработки в первую очередь направлялись на подводный флот и боевые субмарины.При этом, по мнению Фогго, США пока сохраняют свое военное преимущество под водой. Однако, добавляет он, Россия будет продолжать вкладываться в разработку новых подлодок и строить подводный флот со все более широкими возможностями с целью "достичь паритета с Западом", включая и США.Ранее заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин рассказал "Интерфаксу" в кулуарах выставки ADEX-2018 о завершении государственных испытаний авиационной ракеты "Бронебойщик". По его словам, после полетных тестов осталось оформить документацию. Эта авиаракета, разработанная для боевых вертолетов и самолетов, может поражать легкобронированную технику и надводные корабли на расстояниях до шести километров.А на днях британская The Daily Express назвала "предупреждением о третьей мировой войне" информацию о том, что новейший российский истребитель Су-57 будет вооружен сверхдальнобойной гиперзвуковой ракетой "воздух-воздух". По сообщению британского издания, эти ракеты станут серьезной угрозой даже для самых передовых иностранных истребителей. Мишенью может стать и стратегическая авиация, включая самолеты-разведчики AWACS.