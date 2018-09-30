Американский бизнесмен Илон Маск покидает пост председателя совета директоров компании Тесла, как минимум, на три года. Таково условие досудебной договоренности с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Американский бизнесмен Илон Маск покидает пост председателя совета директоров компании "Тесла", как минимум, на три года. Таково условие досудебной договоренности с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.Ранее орган обвинил Маска в мошенничестве против акционеров, заявив в августе, что у него достаточно средств для выкупа акций "Тесла", что привело к скачку котировок акций компании более чем на 6%.Теперь Маск не сможет руководить компанией в течение трех лет, а также должен выплатить 20 миллионов долларов. На его место должны быть назначены 2 независимых руководителя, сообщает телеканал "Россия 24".