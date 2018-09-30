Главный тренер махачкалинского Анжи Магомед Адиев дал оценку игре своей команды в матче девятого тура против лидера чемпионата России санкт-петербургского Зенита. Наставник дагестанского клуба заявил, что элемент удачи присутствовал во встрече с сине-бело-голубыми.

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев дал оценку игре своей команды в матче девятого тура против лидера чемпионата России санкт-петербургского "Зенита". Наставник дагестанского клуба заявил, что элемент удачи присутствовал во встрече с сине-бело-голубыми."Я с первого тура говорил, что мы строящаяся команда, поэтому нам тяжело. Рады, что наша работа сегодня увенчалась победой", — цитирует Адиева Чемпионат.com."Понятно, ни "Зениту", ни "Динамо" мы не можем диктовать свои условия на поле... В жизни всегда так: где-то тебе дают, а где-то ты теряешь. Конечно, есть определенное везение, не буду скрывать", — добавил наставник "Анжи".Напомним, что махачкалинская команда победила "Зенит" со счетом 2:1, нанеся лидеру чемпионата первое поражение в сезоне.