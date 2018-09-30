Главный тренер санкт-петербургского Зенита Сергей Семак прокомментировал первое поражение своей команды в нынешнем сезоне. В девятом туре чемпионата России по футболу сине-бело-голубые в гостях уступили махачкалинскому Анжи со счетом 1:2.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал первое поражение своей команды в нынешнем сезоне. В девятом туре чемпионата России по футболу сине-бело-голубые в гостях уступили махачкалинскому "Анжи" со счетом 1:2."Недооценки нет, играют две команды, и такие же ребята еще раз показали, что удачу нужно заслужить. Естественно, удача была на стороне "Анжи" – и пенальти, и гол. Понятно, что этому предшествовали наши грубые ошибки", — приводит слова Семака Чемпионат.com.Также главный тренер "Зенита" отметил, что его футболисты в первом тайме с махачкалинской командой действовали очень медленно, позволяя сопернику создавать много голевых моментов.Напомним, что махачкалинский "Анжи" у себя дома победил "Зенит" со счетом 2:1, нанеся первое поражение лидеру чемпионата в нынешнем сезоне.