Самолет рейса Ош-Москва киргизской авиакомпании Авиатрафик в воскресенье утром не смог вылететь из аэропорта Оша (юг Киргизии) из-за лопнувших шин правого переднего шасси.

Киргизский "Боинг" не смог вылететь из Оша в Москву из-за лопнувших при взлете шин правого переднего шасси.На борту самолета компании "Авиатрафик" находились 147 пассажиров. Они не пострадали, поскольку пилоты успели среагировать и остановить набирающий скорость самолет.Люди вылетели в пункт назначения другим рейсом.Директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акишев сообщил, что по факту происшествия назначена комиссия, передает "Интерфакс".