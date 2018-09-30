Олигархов в России почти не осталось, но один, получивший бизнес от власти и сохраняющий его до сих пор, все же есть, считает бизнесмен Алишер Усманов.

В России остался только один олигарх, который получил свой бизнес от власти, заявил бизнесмен Алишер Усманов.Сам Усманов не любит понятия "олигарх", считая его ущербным и сравнимым с "фаворитом королевы".В этом пустом вагоне остался один пассажир, добавил Усманов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", однако отказался уточнить, кого он имеет в виду.Характеризуя Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, Усманов произнес только лестные слова.