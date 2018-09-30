В воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделилась планами правительства по защите британских покупателей жилья.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделилась планами правительства по защите британских покупателей жилья. Мэй заявила, что ставит целью гарантировать жителям Великобритании возможность иметь свой дом. К сожалению, заплатить за решение проблемы бездомности придется иностранцам.Как заявила Мэй, правительство вскоре объявит о введении дополнительного налога в 3 процента от цены недвижимости для приобретающих жилье иностранцев, как физических, так и юридических лиц.Таким решением власти Великобритании надеются нивелировать "негативное" влияние иностранцев на рынок жилой недвижимости, пишет ТАСС.Ранее Лейбористская партия предложила поднять налоги для тех британцев, которые покупают себе второе жилье.