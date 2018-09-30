Выборы пятого созыва парламента курдской автономии Ирака завершились. Избирательная комиссия приступила к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования будут озвучены в течение трех суток.

Выборы пятого созыва парламента курдской автономии Ирака завершились. Как сообщил телеканал Rudaw, избирательная комиссия приступила к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования будут озвучены в течение трех суток.Участки для голосования закрылись в 20.00 по местному времени. На два часа раньше закрылись 5,9 тысячи участков в провинциях Дахук, Сулеймания, Эрбиль. Правом голоса обладают 3,3 млн жителей автономии. Явка избирателей по состоянию на 17.00 превысила 38%."Выборы прошли без нарушений", — отметили международные наблюдатели.Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. Это первая избирательная кампания в региональный парламент после референдума о независимости и победы над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), прошедшего в сентябре 2017 года.За депутатские мандаты боролись 709 кандидатов от 28 избирательных списков и партий. Из 111 мест в парламенте 11 закреплены за представителями религиозных и национальных меньшинств, 30 отводится женщинам.Однако партия Патриотический союз Курдистана (ПСК) уже заявила, что не признает итоги выборов в парламент автономии. Причина — многочисленные нарушения во время голосования, зафиксированные наблюдателями от партии.Парламентские выборы в регионе должны были состояться в ноябре 2017 года после референдума о независимости курдской автономии. Выход автономии из состава республики поддержали 93% участников плебисцита, признанного в Багдаде незаконным. В январе 2018 года представители федеральных и региональных властей возобновили диалог. К настоящему моменту границы Иракского Курдистана вновь открыты.