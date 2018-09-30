Лучшие результаты показали команды УМВД России по городу Владимиру и Центра профессиональной подготовки регионального УМВД.

28 сентября в городе Камешково состоялся ежегодный чемпионат УМВД России по Владимирской области по легкоатлетическому кроссу, посвященный памяти старшего инспектора ДПС Камешковского районного отдела милиции старшины милиции Николая Сизинцева.Николай Петрович Сизинцев погиб при задержании вооруженного преступника в марте 1997 года, посмертно был награжден орденом Мужества. Его фамилия и фотография увековечены на Аллее памяти в городе Камешково, а в районном поселке Новки в честь погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника милиции названа улица. На здании отдела ГИБДД в городе Камешково и на доме, где родился и жил Николай Сизинцев, а также в общеобразовательной школе поселка Новки, установлены памятные доски. Легкоатлетический кросс памяти Н.П. Сизинцева проходит в Камешковском районе ежегодно с 1999 года.Почетными гостями соревнований стали мама Галина Матвеевна и вдова Нина Юрьевна Сизинцевы. Нина Юрьевна выступила перед командами с напутственной речью.Проливной дождь не повлиял на настроение участников соревнований, каждый из которых был настроен на победу.В результате призовые места распределились следующим образом.В командном первенстве в первой группе победителем стала команда УМВД России по городу Владимиру, второе место заняла команда МО МВД России «Ковровский», третье – команда ОМВД России по Кольчугинскому району.Первое место во второй группе завоевала команда Центра профессиональной подготовки регионального УМВД, второе место – ОМВД России по Селивановскому району, третье – команда ОМВД России по Камешковскому району.В личном первенстве среди мужчин в возрасте до 35 лет пьедестал почета заняли Александр Еремичев (ОМВД России по Вязниковскому району), Александр Орлов (УМВД России по городу Владимиру), Александр Корнилов (УМВД России по городу Владимиру).Среди мужчин в возрасте старше 35 лет победа досталась Андрею Мешкурову, представлявшему ОМВД России по Александровскому району, второе место занял Павел Митусов из МО МВД России «Муромский», на третьем месте оказался Максим Аксенов из УМВД России по городу Владимиру.В личном первенстве среди женщин лучшей стала представительница УМВД России по городу Владимиру Наталья Волгина, второе место заняла Наталья Егорова представлявшая ОМВД России по Вязниковскому району, третье место досталось Екатерине Уткиной из ОСН «Гром».Победителям соревнований были вручены кубки и дипломы, а также медали и памятные подарки.