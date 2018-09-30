Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Веру Васильеву.

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Веру Васильеву.В поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля, президент отметил актерское мастерство Васильевой, творческую самоотдачу и безграничную преданность профессии. Именно эти качества помогли актрисе заслужить искреннюю любовь поклонников, говорится в телеграмме главы государства.Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Вера Васильева родилась в 1925 году в Москве, в многодетной семье, где росли пятеро детей. Попав в театр в восьмилетнем возрасте, Вера была так очарована спектаклем, музыкой живого оркестра, бархатом кулис и сверканием люстр, что сразу решила: "Или буду артисткой, или не буду жить".Одна из старейших и любимейших актрис России после окончания училища при Театре революции, дебютировала в кино в 1945 году в эпизодической роли монтера в фильме "Близнецы". В 1948 году, снявшись в "Сказании о земле Сибирской", стала звездой союзного масштаба. Сталинскую премию тогда ей присудили по личному распоряжению главы Иосифа Виссарионовича. Васильевой, как студентке третьего курса, госпремия была не положена. Однако Сталин распорядился сделать исключение для юной актрисы.С 1948 года Васильева служит в Московском театре сатиры, где сыграла немало звездных ролей. Для большинства зрителей Васильева ассоциируется с ролью графини Альмавива в "Безумном дне, или Женитьбе Фигаро". Были также "Ревизор", "Обыкновенное чудо", "Проснись и пой", "Кабала святош" и другие спектакли.В кино у актрисы более 30 работ. Хотя у актрисы нет детей, немало киноролей — мамы главных героев: от "Чука и Гека" и "Следствие ведут ЗнаТоКи" до "Карнавала" и "Выйти замуж за капитана".Васильева до сих пор выходит на сцену и играет в кино, озвучивает мультфильмы. Три года назад, в свой юбилей Вера Васильева сказала: "Мне 90 лет, и я счастлива абсолютно".