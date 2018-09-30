Президент Сербии Александр Вучич распорядился оставить в силе высший уровень боеготовности, в который были приведены Вооруженные силы страны из-за ситуации на севере автономного края Косово и Метохия.

Президент Сербии Александр Вучич распорядился оставить в силе высший уровень боеготовности, в который были приведены Вооруженные силы страны из-за ситуации на севере автономного края Косово и Метохия."Президент приказал сохранить высший уровень боеготовности, о его отмене будет отдельный приказ", — заявил в воскресенье сербский министр обороны Александр Вулин, слова которого цитирует ТАСС.По его словам, глава государства глубоко обеспокоен событиями в Косове. Вместе с тем, похвалился Вулин, президент республики выразил "удовольствие энергией, трудом, готовностью и скоростью военных Сербии".Сам Вучич заявил накануне, что ситуацию в Косово и Метохии он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным и попросить российского лидера о поддержке. По имеющимся данным, встреча намечена на 2 октября и должна состояться в Москве.Одновременно сербский лидер подчеркнул, что сделает все, чтобы сохранить мир, и отметил, что хотел бы, чтобы его страна была мирной, успешной экономически, страной будущего.В минувшую субботу, 29 сентября, несмотря на предусмотренный международными договорами запрет, несколько десятков косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера Косова и Метохии, заняв позиции вокруг водохранилища Газиводе, взяв под контроль ГЭС "Газиводе" и вторгнувшись в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Это было сделано в связи с визитом на север края президента Косова Хашима Тачи. Спустя некоторое время косовский спецназ покинул занятые позиции. Именно после этого президент Сербии привел вооруженные силы страны и спецназ полиции в полную боевую готовность, а также выразил протест Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.