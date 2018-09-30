Российский новичок клуба Национальной хоккейной лиги Флорида Пантерз Богдан Киселевич не смог доиграть предсезонный матч против Тампа-Бэй Лайтнинг. В первом периоде он попытался блокировать бросок соперника, и шайба попала ему в лицо.

Российский новичок клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" Богдан Киселевич не смог доиграть предсезонный матч против "Тампа-Бэй Лайтнинг". В первом периоде он попытался блокировать бросок соперника, и шайба попала ему в лицо.Как сообщает РИА Новости, 28-летнему российскому хоккеисту наложили 40 швов. После игры он пройдет обследование на предмет перелома челюсти.Напомним, что олимпийский чемпион Пхенчхана в составе сборной России Богдан Киселевич нынешним летом подписал однолетний контракт с "Флоридой". Ранее он выступал за московский ЦСКА.