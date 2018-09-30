В Казани Ак Барс встречался в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с Адмиралом из Владивостока. Уступая по ходу матча, команда Зинэтулы Билялетдинова смогла добиться победы над моряками со счетом 4:2.

В Казани "Ак Барс" встречался в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с "Адмиралом" из Владивостока. Уступая по ходу матча, команда Зинэтулы Билялетдинова смогла добиться победы над "моряками" со счетом 4:2.В составе хозяев льда дважды отличился Роб Клинкхаммер. Еще две шайбы забросили Антон Ландер и Артем Михеев. У проигравших голами отметились Александр Угольников и Войтех Полак.Еще в одной игре дня омский "Авангард" в Минске победил "Динамо" со счетом 2:1.