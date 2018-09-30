Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин после победного поединка девятого тура чемпионата России против грозненского Ахмата (2:0) признался, что успех поможет его подопечным в дальнейших играх.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после победного поединка девятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (2:0) признался, что успех поможет его подопечным в дальнейших играх."В сегодняшнем матче был баланс защиты и нападения, но только во второй половине игры, — приводит слова российского специалиста Спорт24.Ru. – До перерыва игра были медленной, особенно в передачах. Впрочем, мы хорошо блокировали контратаки соперника. "Ахмат" является достаточно сложной командой, но мы выиграли и сдвинулись с мертвой точки. Это касается не только очков, но и самой игры: как в обороне, так и в атаке".Напомним, что победные голы железнодорожники забили в заключительные десять минут. За "Локомотив" отличились португалец Мануэл Фернандеш и россиянин Рифат Жемалетдинов. После игры "Локо" поднялся на шестую строчку Российской премьер-лиги.