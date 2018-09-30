По последним данным, в результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли более 800 человек, тысячи получили травмы. Разрушены дома, дороги, мосты. Раненых размещают прямо на улицах. До сих пор неизвестна судьба еще сотен жителей, которые готовились отмечать национальный праздник на одной из набережных города Палу - он подвергся разрушению больше всего.

По последним данным, в результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли более 800 человек, тысячи получили травмы. Разрушены дома, дороги, мосты. Раненых размещают прямо на улицах. До сих пор неизвестна судьба еще сотен жителей, которые готовились отмечать национальный праздник на одной из набережных города Палу — он подвергся разрушению больше всего.Землетрясение произошло в пятницу, 28 сентября, его магнитуда составила 7,7, напоминает телеканал "Россия 24". Позже на побережье обрушилось цунами высотой до трех метров. В основном пострадал остров Сулавеси. Зафиксировано более 170 афтершоков. Ранее сообщалось о 420 погибших.