Российских граждан нет среди погибших и пострадавших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин. По его словам, не поступало в посольство и обращений от российских граждан.

Российских граждан нет среди погибших и пострадавших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин. По его словам, не поступало в посольство и обращений от российских граждан, передает ТАСС.Район бедствия — не туристический, и дипломаты предполагали, что российских граждан там не было. Однако, как и положено, посольство направляло официальный запрос в Национальную службу по поиску и спасению.По последним данным, число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии составляет 832 человека, передает РИА Новости. Сообщается, что пропавшими без вести в городе Палу — столице провинции Центральный Сулавеси — числятся три выходца из Франции, малайзиец и гражданин Южной Кореи.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу, 28 сентября. Позже на индонезийское побережье обрушилось цунами высотой до трех метров. В основном пострадал остров Сулавеси. Зафиксировано более 170 афтершоков. Ранее сообщалось о 420 погибших.