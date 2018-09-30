В сети появляются новые видео, запечатлевшие момент разрушительного стихийного бедствия, произошедшего в минувшую пятницу на острове Сулавеси в Индонезии. По данным властей, землетрясение и цунами унесли жизни 832 человек, разбор завалов продолжается и эти страшные цифры могут увеличиться.

Члены индонезийской семьи и их соседи стали героями ролика, опубликованного в сети. Один из них снял на камеру мобильного телефона разрушительное землетрясение, произошедшее на острове Сулавеси в минувшую пятницу, 28 сентября.На записи видно, что люди успели покинуть свои жилища, после чего начались сильные толчки. Большинство окрестных зданий не выдержало "дрожи земли" и обрушилось прямо на глазах у их бывших обитателей.В настоящее время известно о 832 погибших в результате стихийного бедствия – эти страшные цифры озвучил в воскресенье вице-президент страны Юсаф Каллу. Власти признают, что данные о жертвах могут существенно измениться – судя по масштабам разрушений, их количество может измеряться в тысячах.Последствия землетрясения, произошедшего почти в 80 километрах от берега, усугубили мощные волны цунами, высота которых в некоторых местах достигала шести метров.На острове продолжаются работы по разбору завалов, спасателям помогают волонтеры из числа местных жителей, не пострадавших от разгула стихии.Инфраструктуре Сулавеси нанесен существенный ущерб – разрушены дома, дороги, мосты, линии электропередач, повреждены объекты жизнеобеспечения.