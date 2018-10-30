Мужчина пришел к внуку заявительницы для взыскания долга, однако, не дождавшись должника, воспользовался отсутствием внимания со стороны пенсионерки и похитил телевизор...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по районам Матушкино и Савелки задержали 28-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в краже телевизора из квартиры пенсионерки.В ОМВД по районам Матушкино и Савелки обратилась 81-летняя женщина. Потерпевшая сообщила, что из ее квартиры неизвестный похитил телевизор стоимостью 7 тысяч рублей.По словам потерпевшей в день кражи к ее внуку, которого на тот момент не оказалось дома, приходил неизвестный мужчина. Прождав его некоторое время в квартире, мужчина ушел. После ухода приятеля внука хозяйка обнаружила пропажу техники.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Московской области. Как стало известно со слов задержанного, он пришел к молодому человеку, внуку заявительницы, для взыскания долга, однако, не дождавшись должника, воспользовался отсутствием внимания со стороны пенсионерки и похитил телевизор.По факту произошедшего дознавателем отделения дознания ОМВД по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31