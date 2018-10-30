Популярный американский рэпер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон) подшутил над своим давним соперником и конкурентом, музыкантом Джа Рулом. Джексон выкупил 200 билетов на концерт Рула, заявив, что собирается оставить эти места пустыми.

Популярный американский рэпер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон) подшутил над своим давним соперником и конкурентом, музыкантом Джа Рулом. Джексон выкупил 200 билетов на концерт Рула, заявив, что собирается оставить эти места пустыми, сообщает Esquire.Корни противостояния рэперов уходят в 1990-е годы. С тех пор они регулярно пишут друг про друга колкие песни и не испускают возможность насолить конкуренту.Так, 50 Cent решил заставить Джа Рула выступать перед пустым залом. В своем "Инстаграме" Кертис Джексон опубликовал видео, в котором заявил, что в скором времени его конкуренту придется выступать перед пустым залом.View this post on Instagram