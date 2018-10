Девятилетняя поклонница футбольного клуба Ливерпуль Мэдисон Макгуан столкнулась с проблемами после того, как решила отпраздновать Хэллоуин, приняв образ египетского нападающего красных Мохамеда Салаха.

Девятилетняя поклонница футбольного клуба "Ливерпуль" Мэдисон Макгуан столкнулась с проблемами после того, как решила отпраздновать Хэллоуин, приняв образ египетского нападающего "красных" Мохамеда Салаха.Little girl controversially dresses up as Mo Salah for Halloween — but mum says he's her 'idol' https://t.co/1pgMQ6I1Yu pic.twitter.com/VDZThlKvnj— Daily Mirror (@DailyMirror) 29 октября 2018 г.По заявлению мамы юной девочки Мэрион Макгуан, ее дочка настаивала на перевоплощении в Салаха, который является ее кумиром, сообщает Daily Mail. Правда, для этого фанатке пришлось прибегнуть к использованию тонального крема для того, чтобы затемнить цвет лица и нарисовать бороду. Кроме того, на ней был парик в виде прически египтянина.После публикации фотографии в интернете, в действиях Мэдисон усмотрели расизм. Впрочем, родитель девочки наотрез открещивается от обвинений в "блэкфэйсе". По ее мнению, в голове девочки не может возникнуть намеренного оскорбления по расовой принадлежности.