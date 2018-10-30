Авианосец Адмирал Кузнецов пострадал в Мурманске при затоплении плавучего дока ПД-50. На крейсер упал башенный кран. Об этом сообщили СМИ. Размер ущерба пока не определен

Затопление плавдока произошло в ночь на вторник. Предполагается, что произошел скачок напряжения, в результате отключились насосы и балластные цистерны оказались заполнены водой, сообщаетRT. В результате ЧП два человека находятся в реанимации, двоих пострадавших уже отпустили из больницы. Кроме того, один человек числится пропавшим без вести.Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что судоремонтный завод справится с ремонтом Адмирала Кузнецова.