Рейд устроили в супермаркете «Магнит» на Большой Московской

Рейд устроили в супермаркете «Магнит» на Большой МосковскойВладимирские активисты решили проверить супермаркет «Магнит» на Большой Московской. Во время неожиданного рейда они выявили множество нарушений - отсутствие ценников, отсутствие товарно-сопроводительной информации, а также очень много продуктов с давно истекшим сроком годности.«Просрочка» еле уместилась в двух тележках – 10 бутылок пива, 7 коробок с соком, молоко, пирожные и печенье, батончики, мармелад, конфеты и даже пачка жвачки. На прилавках активисты нашли томаты с плесенью, 6 флаконов чистящих средств, куриную печень и 2 упаковки сушеной рыбы с нарушенной упаковкой. Особенно удивило проверяющих обилие мусора и товаров под торговым оборудованием в зале.«Отсутствие контроля за чистотой в магазине в данном случае не только нарушает санитарно-эпидемиологические нормы, но и снижает антитеррористическую безопасность в общественном месте», - подытожил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимире Василий Красильщиков.Товарно-сопроводительной информации не было на огурцах, свекле, моркови, бананах, арбузах и салате. Без ценников лежали чипсы, холодный чай, минеральная вода и кольца кальмара. Ценники не некоторых продуктах перепутаны.«На протяжении более 4-х лет работы в области заметно прослеживается чёткая тенденция - пока мы проводим мониторинги, магазины приводят в почти полное соответствие требованиям законодательства, но по окончании проверок снова и снова мы слышим жалобы горожан на нарушения», - подчеркнул координатор проекта Дмитрий Семенов.