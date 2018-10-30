Очередной выпуск Прямой эфира посвящен поездке в Грузию с ведущим программы Андреем Малаховым людей, которые по праву заслужили отдых, но не были в отпуске уже много лет. Среди них есть те, на чью долю выпали тяжелые испытания, но они не пали духом сами и находят в себе силы помогать другим.

Очередной выпуск "Прямого эфира" посвящен поездке в Грузию с ведущим программы Андреем Малаховым победителей конкурса издания StarHit.Среди тех, кто благодаря этому конкурсу получил возможность отправиться в заслуженный и долгожданный отпуск, люди, на долю которых выпали тяжелые испытания. Однако они не только не пали духом, но и помогают оказавшимся в подобных ситуациях продуктивно жить дальше.Одна из них — Татьяна Триголосова из Волгограда. Она воспитывает 11 детей, из которых – десять приемные. А еще она – бабушка четырех внуков и хозяйка небольшого дома, который три года строила собственными руками.Еще один участник поездки в Грузию – руководитель единственного на всю Сибирь детского хосписа из Омска Валерий Евстигнеев, который, по его признанию, уже семь лет нигде не отдыхал.Юлия Мажарова из Череповца после рождения дочери с тяжелым генетическим заболеванием объездила полстраны в поисках реабилитационного центра, и поняла, что таким родителям, как она, надо объединяться. Так возникла вологодская общественная организация "Будущее есть", где Мажарова помогает семьям, воспитывающим особенных детей.Еще одна участница проекта, письмо которой на конкурсе отобрали первым, — Ольга Задоенко из Кемерова. Об испытаниях, которые на нее обрушились, написала знакомая Ольги.В новогоднюю ночь муж сказал, что уходит, и оставил ее одну с детьми. А 25 марта 2018 года отец повел двух дочерей в кинотеатр торгового центра "Зимняя вишня".Сам он выжил, а детей Ольга больше не видела. Однако она нашла в себе силы поддерживать родителей, которые столкнулись с такой же бедой, как и она.Ольга призналась, что для нее поездка в Грузию ценна в первую очередь знакомством с людьми, которые своим примером меняют мир в лучшую сторону.Кто еще поехал в Грузию с Андреем Малаховым? Что пережили эти люди, и как они поддерживают тех, кто оказался в схожих ситуациях?Кто во время поездки спел вместе с Тамарой Гвердцители, с кем отдыхала комедийная актриса Марина Федункив, а кто ради отдыха в Грузии в такой компании даже отложил свадьбу?О поездке по солнечной Грузии людей, которые это заслужили, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".