Первое значительное обновление очередной версии операционной системы Apple — iOS 12.1 — можно будет установить уже на этой неделе. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Первое значительное обновление очередной версии операционной системы Apple — iOS 12.1 — можно будет установить уже на этой неделе. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.Вышедшая в начале сентября iOS 12 будет в версии 12.1 дополнена новыми возможностями. Бесплатное обновление станет доступно для скачивания уже вечером 30 октября.Одно из ключевых нововведений iOS 12.1 — это групповые видеозвонки в FaceTime, которые Apple исходно анонсировала для iOS 12, однако к релизу в начале сентября окончательно доработать не успела. Функция позволит подключать к одному чату до 32 пользователей в режиме аудио- или видеозвонка.Также в iOS 12.1 реализована поддержка двух SIM-карт (одной физической и одной электронной eSIM) для iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. На этих же моделях появится возможность регулировать степень размытия фона в "портретном" режиме прямо в момент фотосъемки. Добавят в iOS 12.1 и новые эмодзи.