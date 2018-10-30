Компания Apple на презентации в Оперном театре Говарда Гилмана при Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке представила следующее поколение планшетов iPad Pro. Новинка обзавелась TrueDepth-камерой с функцией распознавания лиц Face ID, а кнопка Домой была убрана с лицевой панели, что позволило высвободить больше места под экран.

Компания Apple на презентации в Оперном театре Говарда Гилмана при Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке представила следующее поколение планшетов iPad Pro. Новинка обзавелась TrueDepth-камерой с функцией распознавания лиц Face ID, а кнопка "Домой" была убрана с лицевой панели, что позволило высвободить больше места под экран.Датчик Face ID срабатывает в любой ориентации, какой бы стороной ни держали устройство. Взглядом снимать блокировку устройства и совершать покупки с помощью платежной функции Apple Pay. Жестовое управление новый iPad Pro позаимствовал у iPhone X: например, рабочие пространства теперь можно прокручивать, делая свайпы в нижней части экрана.iPad Pro 2018 года оснастили гигабитным LTE-модулем, 12-мегапиксельной камерой и ЖК-дисплеем Liquid Retina — как недавно вышедший iPhone XR, — тянущимся от края до края. Разрешение 12,9-дюймовой панели составило 2388х1688 пикселей (3,98 миллиона точек, плотность — 264 штуки на дюйм). Толщина корпуса уменьшилась на 15% — с 6,9 до 5,9 миллиметра. Новая модель, сказали в Apple, стала на 25% компактнее предшественницы.Место Lightning-порт занял USB-C. Благодаря этому к планшету можно подключать 5K-экраны, камеры, док-станции, музыкальные инструменты, а также заряжать от него iPhone.Роль "сердца" iPad Pro исполняет 7-нанометровый чип A12X Bionic с 10 миллиардами транзисторов и 8 ядрами (4 высокопроизводительных и еще 4 — энергоэффективных). В паре с 7-ядерной графической подсистемой, спроектированной инженерами Apple, новинка работает "на 92% быстрее всех портативных ПК, проданных за последние 12 месяцев".”Apple объявила дату выхода обновленной iOS читайте такжеВ боковые грани iPad Pro встроены магниты: к ним можно прикрепить стилус Apple Pencil 2-го поколения, который автоматически сопряжется с планшетом и начнет заряжаться. На "спинке" расположился магнитный коннектор, служащий для подключения клавиатуры Smart Keyboard и других периферийных устройств.