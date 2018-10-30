Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, скрывающийся с 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, обвинил власти южноамериканской страны в намерении выдать его США.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, скрывающийся с 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, обвинил власти южноамериканской страны в намерении выдать его США.Как передает РИА Новости, об этом австралийский интернет-журналист и правозащитник сообщил в ходе видеоконференции в рамках слушаний его иска против министра иностранных дел Эквадора Хосе Валенсии.Он считает, что официальный Кито ищет предлог, чтобы лишить его убежища и экстрадировать в США.Ранее генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо проинформировал мировую общественность, что два варианта дальнейших действий Ассанж якобы отверг. Один из них подразумевал сдачу правоохранительным органам Великобритании под гарантии Эквадора, что основатель WikiLeaks будет под стражей не более полугода и его не выдадут никакой другой стране. Другой сценарий предполагал, что Ассанж остается в эквадорском посольстве в Лондоне "при соблюдении определенных правил".Адвокат Ассанжа в Эквадоре Карлос Поведа сообщил, что его подзащитный готов сдаться властям Соединенного Королевства, при условии, что получит от них письменные гарантии, что его не выдадут Соединенным Штатам Америки.Правозащитник укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил политического убежища в этой стране из-за опасения, что выдадут Вашингтону в связи с его деятельностью в WikiLeaks.Великобритания отказывается предоставить Ассанжу гарантии того, что не арестует его, если он покинет посольство, для того, чтобы вылететь в Эквадор или другую страну.При этом президент Эквадора Ленин Морено заявил, что интернет-журналист может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.