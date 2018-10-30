Австралийка Эрин Джин Норвилл рассказала на суде подробности домогательств со стороны актера Джеффри Раша. Ранее звезда грозился завершить карьеру из-за обвинений в приставаниях.

Австралийка Эрин Джин Норвилл рассказала на суде подробности домогательств со стороны актера Джеффри Раша. Ранее звезда грозился завершить карьеру из-за обвинений в приставаниях, сообщает AP.По словам Норвилл, Раш специально коснулся ее груди во время репетиции пьесы "Король Лир"."Это случилось в тот момент, когда моя героиня Корделия лежала мертвой на земле", — отметила актриса. По словам актрисы, Раш, который играл обезумевшего от горя отца Корделии, гладил Норвилл по груди и бедрам.Актриса считает, что это вовсе не было случайностью, так как сцена, в которой она участвовала с Рашем, была медленной и напряженной."До этого во время репетиций Раш касался только моего лица, плеч или рук", — отметила актриса.Сам Джеффри Раш опроверг все обвинения в свой адрес.