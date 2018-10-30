Супруга принца Гарри нанимает команду из 19 медиков. Меган Маркл в преддверии рождения первенца пристально следит за своим здоровьем.

Супруга принца Гарри нанимает команду из 19 медиков.Меган Маркл в преддверии рождения первенца пристально следит за своимздоровьем.Медики будутнаходиться рядом с 37-летней герцогиней Сассекской и на связи с ней 24 часа всутки до тех пор, пока не родится королевский наследник. На это время имстрого запрещено употреблять алкогольные напитки.Команда специалистовбудет состоять из пяти акушеров, трех анестезиологов, четырех хирургов, двухсотрудников детского отделения специальной службы, четырех педиатров, одноголаборанта и менеджеров. Врачи поклялись строго хранить тайну о здоровьебеременной , передает RadarOnline.com.Жена принца Гарриродит в госпитале Линдо Уинг в Лондоне. В то время как четыре врача будут постояннонаходиться при ее палате, остальные будут работать по вызову в случаенеобходимости. О том, что ожидают первенца, супруги объявили 15 октября.Напомним, что с мужем находятся в Новой Зеландии в рамках их первого королевского тура постранам Океании, сообщает Express.co.На 13-й день своего большого путешествия супруги побывали на торжественной церемонии, которая состоялась рядом со зданиемправительства. На следующий день Меган и Гарри отправились вНациональный парк Абель-Тасман.