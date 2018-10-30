Анна Седокова, недавно сообщившая о том, что наконец сумела наладить личную жизнь, не смогла устоять от соблазна. Сексапильная исполнительница продемонстрировала, как предается любимому занятию – поеданию сосиски.

Анна Седокова, недавно сообщившая о том, что наконец сумела наладить личную жизнь, не смогла устоять от соблазна. Сексапильная исполнительница продемонстрировала, как предается любимому занятию – поеданию сосиски.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Седокова продемонстрировала лояльность к новому модному течению – фудпозитиву. Артистка показала, как с удовольствием поедает сосиски. судя по видео, которое Анна опубликовала, она держит целую упаковку мясных изделий прямо на гримерном столике."Похудание похуданием, а вкусности по расписанию. 😋 Шучу, я все еще настроена серьезно, но от некоторых вещей отказываться пока не готова. Например, любимые сосиски способны скрасить любой перекус! И можете даже не писать мне в комментариях, что это неправильно и вообще как же так. Уж точно не стоит шеймить других за то, что они едят, это личное дело каждого", – написала Седокова.На видео певица заявила: "Знаете, приятно в мире стандартов оставаться самой собой. друзья. я хочу поддержать движение фудпозитива. Не давайте ни моде, ни шеймерам диктовать. как вам жить и что вам есть!" В заключение Седокова, держа в руках сосиску, откусила ее.Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к заявлению артистки. Фанаты разделились на тех, кто поддержал стремление Анны, и на других, кто высказался за правильное питание. "Ой не делай так! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Я их тоже.. очень люблю!!", "ага подрезали видео как выплевывает. Не ешьте эту гадость. Лучше белое мясо курочки рыба ростительность", " сосиска там и кетчуп", "есть сосиска есть счастье", "Самый подходящий продукт для Вас, вам очень идет", "Эротично))", "хорошая сосиска друг человека", – высказались пользователи Сети.