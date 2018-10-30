В бразильском городке Сан-Жозе-дус-Пиньяс был найден мертвым футболист Даниэль Фрейтас. 24-летний полузащитник был подвергнут пыткам, о чем говорят многочисленные травмы шеи. Кроме того, ему отрезали половой орган.

В бразильском городке Сан-Жозе-дус-Пиньяс воскресным утром был найден мертвым футболист Даниэль Фрейтас. 24-летний полузащитник был подвергнут пыткам, о чем говорят многочисленные травмы шеи. Кроме того, ему отрезали половой орган.Как сообщает UOL Esporte, после обнаружения тела Фрейтаса полиция возбудила уголовное дело и инициировала расследование. Бразильский футболист являлся игроком шестикратного чемпиона Бразилии "Сан-Паулу", однако нынешний сезон проводил в "Сан-Бенту" на правах аренды.