Две тысячи бывших сержантов, офицеров и генералов находятся за колючей проволокой на окраине Нижнего Тагила. В прежние времена эти люди носили форму прокуроров, полицейских и следователей. Но в какой-то момент пошли на преступление. Сегодня они осужденные.

Две тысячи бывших сержантов, офицеров и генералов находятся за колючей проволокой на окраине Нижнего Тагила. В прежние времена эти люди носили форму прокуроров, полицейских и следователей. Но в какой-то момент пошли на преступление. Сегодня они осужденные. На языке сотрудников колонии — специальный контингент.за что отбывают наказание бывшие силовики? Фильм "Бывшие" рассказывает о том, почему они встали на скользкую дорожку и в итоге лишились не только погон, но и свободы? И как живет нижнетагильская колония?Ответы на эти вопросы дает новое расследование Эдуарда Петрова. Смотрите фильм-расследование "Бывшие" на телеканале "Россия 24" в субботу, 3 ноября 2018 года.