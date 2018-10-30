Знаменитый датский футболист и тренер Микаэль Лаудруп отказался от идеи возглавить мадридский Реала. Место наставника королевского клуба стало вакантным после отставки Юлена Лопетеги.

Знаменитый датский футболист и тренер Микаэль Лаудруп отказался от идеи возглавить мадридский "Реала". Место наставника "королевского клуба" стало вакантным после отставки Юлена Лопетеги.Микаэль Лаудруп, в прошлом футболист "Ювентуса", "Барселоны", "Реала" и сборной Дании входил в число возможных преемников Лопетеги. Более того, 54-летний датчанин сам предлагал президенту "Реала" Флорентино Пересу свои слуги. Но во вторник Лаудрпуп взял самоотвод.В качестве тренера Микаэль Лаудруп работал в датском "Брондбю", испанском "Хетафе" и валлийском "Суонси". Российским любителям футболам он хорошо знаком по работе в московском "Спартака" в 2008-09 годах.