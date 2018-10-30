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<a href="http://33live.ru/novosti/30-10-2018-chto-budet-so-struninskoj-bolnicej-obrashhenie-na-pryamuyu-liniyu-poka-ne-pomogaet.html" target="_blank">Что будет со струнинской больницей: обращение на Прямую линию пока не помогает</a> - Чиновники администрации Владимирской области срывают сроки выполнения поручений президента по результатам Прямой линии - к такому выводу пришли члены Общественной комиссии по здравоохранению города Струнино. Того самого, чьи жители пожаловались главе государства на закрытие местной больницы.