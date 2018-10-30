Чтобы помнили. 30 октября в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий. По всей стране проходят памятные акции и митинги. Утром в Рождественском соборе Владимира отслужили молебен и провели панихиду в память о жертвах репрессий

Вера Бузыкова, историк, ди⁠ректор школьного музея гимназии № 3:"Письмо, в котором строчки: "Через несколько минут окончится моя жизнь", - что привело меня в шок и я сначала подумала, что это слова роли, потому что Нина Александровна вела драматический кружок. А в конце там ещё раз: "Кончаю, торопят, прощайте, мои родные, дорогие"В последний раз Николай Мясоедов написал родным во Владимирском централе за несколько минут до расстрела. В ноябре 1918-го его репрессировали по подозрению в организации белогвардейского мятежа как члена "Владимирского офицерского батальона". Память о брате сохранила его сестра Нина, которая в 20-е годы была учителем в 3-й школе. Спустя много лет документы и архивы семьи Мясоедовых оказались в руках у историков. Школьный музей хранит десятки историй о судьбах людей, в разные годы искалеченных репрессиями. Только в нашей области, по разным данным, около 15 тысяч человек были репрессированы и около 2000 расстреляны. Точного числа жертв не знает никто.В День памяти имена жертв политических репрессий с самого утра звучат в Богородице-Рождественском монастыре. Утром в соборе отслужили молебен и провели панихиду.Отец Варфоломей, иеромонах: "Конечно, уроки истории - это очень важно, и это касается не только тех, кто оказался родственником репрессированного, но и всех нас, особенно - подрастающего поколения".Здесь собрались родственники незаконно осуждённых. От их историй и воспоминаний становится жутко. У кого-то расстреляли семью по ложному доносу, кто-то потерял родных в лагерях. В начале Великой Отечественной семья Петра Петровича Гетто пострадала только потому, что была из поволжских немцев. Маму с детьми отправили в ссылку, а отца без права переписки определили в трудармию.Пётр Гетто, участник митинга: "Маму сослали в Сибирь, она была беременна мною, и я уже родился там в сентябре 41-го года. Только, наверное, любовь к своим детям и желание выжить, вытащить своих детей. Моему брату старшему было 11 лет, а среднему 5, он с 1936 года. Такая судьба".В советские годы на территории монастыря располагались органы госбезопасности. Нередко здесь же приводились в исполнение смертные приговоры. Валерий Волков служил следователем в органах в 80-е. Он был одним из тех, кто спустя годы восстанавливал честное имя репрессированных. На его счету несколько сотен реабилитированных.Валерий Волков, участник митинга: "У меня до сих пор отпечаток на душе от знакомства с уголовными делами, существовали "тройки", которые в течение нескольких минут решали судьбы людей. Десятки тысяч, сотни тысяч людей незаконно были расстреляны".В 90-е годы на территории монастыря установили поклонный крест, к которому в День памяти всегда приносят цветы.Валерий Кирьянов, председатель регионального отделения общественной организации "Мемориал": "В нашей организации более 70 человек, это наиболее активные, и около 700, которые проживают, из реабилитированных, в городе Владимире".Сейчас в нашем городе остаётся всё меньше свидетелей той эпохи. Их главная задача - не допустить забвения страшных страниц истории.