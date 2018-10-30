Шокирующая история на Кубани. На представлении цирка-шапито в селе Успенское львица набросилась на четырехлетнюю девочку в первом ряду. По мнению экспертов, ограждение арены было недостаточно прочным. Девочку с рваными ранами руки, шеи и лица экстренно прооперировали.

Шокирующая история на Кубани. На представлении цирка-шапито в селе Успенское львица набросилась на четырехлетнюю девочку в первом ряду. По мнению экспертов, ограждение арены было недостаточно прочным. Девочку с рваными ранами руки, шеи и лица экстренно прооперировали. Директор цирка задержан, следователи решают вопрос о заключении его под стражу.- Вот, видите? Она тоже все понимает! Кэтти, Кэтти!Та самая львица по кличке Кэтти мечется по клетке. Нервничает. Как и все те, кто имеет отношение к передвижному цирку. Артисты и разнорабочие до сих пор в шоке от произошедшего.Настоящая трагедия развернулась в момент представления. Дрессировщик выводит молодую львицу на арену. Где-то вдалеке 4-летнюю девочку мама сажает прямо на борт манежа. Спиной к животному. Львица реагирует мгновенно. Девочка за секунды оказывается в центре манежа. В зрительном зале паника.Артур и Александр в этом цирке работают уже несколько лет. Уверяют, что отогнать львицу от малышки удалось быстро. Секунд за 10."Да, толстая сетка порвалась", — говорят.Девочку прооперировали в тот же вечер. Рваные раны лица шеи ключицы. Сейчас она вместе с родителями находится в краевой детской больнице Краснодара. В шапито считают, что травмы у ребенка не от укусов."Травмы от сетки она получила, а не от львицы", — подчеркивают в цирке.Какой должна быть ограждающая сетка, показывает один из самых известных российских дрессировщиков Артур Багдасаров. Мелкая, прочная, пять метров в высоту. В госцирках перед выступлениями всю конструкцию проверяет инспектор по безопасности. В шапито подобного правила нет."Я думаю, что контроль должен быть вообще в принципе по любому. Потому что это массовое скопление людей, массовое скопление детей", — подчеркивает дрессировщик, заслуженный артист России Артур Багдасаров.Нападение львицы, считает Багдасаров, спровоцировало поведение людей. У хищника сработал рефлекс. Ребенок — легкая добыча, сидит спиной, близко, в яркой куртке. Тем более, львов, тигров, медведей перед выступлением чаще всего не кормят. Так или иначе, очевидно, что меры безопасности соблюдены не были."Следователями изъяты все имеющиеся бумаги, которые будут изучены на предмет наличия у мужчины всех необходимых документов для осуществления данного вида деятельности", — объясняет старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.Купание крокодила в Анапе. Прогулки тигров на пляжах в Находке или Сочи. Дефиле медведя в центре Хабаровска. Все это тоже не самый безопасный способ рекламы бродячих цирков. Централизовано работу шапито в России сейчас фактически никто не контролирует. Росгосцирк после происшествия в Успенском уже отреагировал. Предложив лицензировать частные цирки."Я сегодня был в Государственной думе. И я попросил обратить внимание на то, чтобы этот вид деятельности, который сегодня находится в частном секторе, был подвергнут лицензированию для того, чтобы выполнялись все необходимые нормы охраны труда и техники безопасности", — подчеркивает генеральный директор Российской государственной цирковой компании Дмитрий Иванов.Кто давал разрешение на работу цирка Mondial на Кубани, выяснить теперь сложно. В краевом министерстве культуры уверяют, что им заявок на размещение шапито не поступало. А в самом Успенском и вовсе ссылаются на отсутствие руководства."К сожалению, сейчас наш руководитель отсутствует. Она с сегодняшнего дня на больничном", — пояснила сотрудница приемной администрации муниципального образования Успенский район Краснодарского края.Цирк-шапито, развернувшийся в самом центре села Успенское, сейчас закрыт. Здесь объявлен десятидневный карантин. Все счета арестованы. Платить зарплаты сотрудникам не с чего. Запасы, которыми кормят животных, на исходе. Сам директор, он же и дрессировщик цирка, задержан.