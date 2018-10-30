Елизавета Туктамышева намерена насладиться каждой секундой своего триумфа. Победившая на этапе Гран-при фигуриста сравнила своих соперниц Медведеву и Загитову с дерущимися кошками.

Елизавета Туктамышева намерена насладиться каждой секундойсвоего триумфа. Победившая на этапе Гран-при фигуриста сравнила своих соперниц Медведевуи Загитову с дерущимися кошками.Туктамышева не выбирала выражений, комментируяпротивостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Спортсменка намеренаследить за борьбой своих соперниц и коллег по сборной со стороны и пользоватьсявсеми преимуществами момента."Пусть весь мир наблюдает за противостоянием междуМедведевой и Загитовой. Я же буду этим котом посередине, наслаждаясь каждойсекундой", – написала фигуристка в Twitter.Пост сопровождает наглядная анимация с котами, дерущимися закусок мяса. По словам Туктамышевой, она будет третьим котом – тем самым,который откусывает кусок за куском, пользуясь ситуацией.Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Россиянка обогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву, занявшую 3 место. Эксперты отмечают, что Елизавета по праву вернулась в элиту фигурного катания, передает RT.Своими впечатлениями от выступления россиянкина втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada International поделилась олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. По ее мнению, победа Туктамышевой отчасти стала возможной благодаря менее выразительному выступлению соперниц.Бестемьянова считает, что Елизавету пока рано относить к безоговорочным лидерам сборной России. Истинную расстановку сил покажет чемпионат России, который пройдёт с 19 по 23 декабря.