Елизавета Туктамышева намерена насладиться каждой секундой
своего триумфа. Победившая на этапе Гран-при фигуриста сравнила своих соперниц Медведеву
и Загитову с дерущимися кошками.
Елизавета Туктамышева намерена насладиться каждой секундой
своего триумфа. Победившая на этапе Гран-при фигуриста сравнила своих соперниц Медведеву
и Загитову с дерущимися кошками.
Туктамышева не выбирала выражений, комментируя
противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Спортсменка намерена
следить за борьбой своих соперниц и коллег по сборной со стороны и пользоваться
всеми преимуществами момента.
"Пусть весь мир наблюдает за противостоянием между
Медведевой и Загитовой. Я же буду этим котом посередине, наслаждаясь каждой
секундой", – написала фигуристка в Twitter.
Пост сопровождает наглядная анимация с котами, дерущимися за
кусок мяса. По словам Туктамышевой, она будет третьим котом – тем самым,
который откусывает кусок за куском, пользуясь ситуацией.
Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Россиянка обогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву, занявшую 3 место. Эксперты отмечают, что Елизавета по праву вернулась в элиту фигурного катания, передает RT.
Своими впечатлениями от выступления россиянки
на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada International поделилась олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. По ее мнению, победа Туктамышевой отчасти стала возможной благодаря менее выразительному выступлению соперниц.
Бестемьянова считает, что Елизавету пока рано относить к безоговорочным лидерам сборной России. Истинную расстановку сил покажет чемпионат России, который пройдёт с 19 по 23 декабря.