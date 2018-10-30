Ради отца Михаил Полицеймако ушел из театра. Он хватался за любую работу, чтобы обеспечить Семену Фараде необходимое лечение, и 9 лет вместе со своей мамой — актрисой Мариной Полицеймако — боролся за его жизнь. В этот же период жизненных испытаний он пережил тяжелейший развод со своей первой женой.

Ради отца Михаил Полицеймако ушел из театра. Он хватался за любую работу, чтобы обеспечить Семену Фараде необходимое лечение, и 9 лет вместе со своей мамой — актрисой Мариной Полицеймако — боролся за его жизнь.В этот же период жизненных испытаний он пережил тяжелейший развод со своей первой женой – актрисой Ольгой Лысак. В 2001-м у них родился сын, а когда их брак распался, Ольга на всю страну обвинила Михаила в предательстве и в том, что он оставил ее и сына без поддержки.Михаил же говорит, что бывшая жена шантажировала его ребенком и вымогала деньги. Тяжело было переживать и разлуку с сыном, поскольку Полицеймако как никто другой знал, насколько важно присутствие отца в жизни ребенка.Сам он был поздним ребенком: Марине Полицеймако было 38, а Семену Фараде – 42, когда появился на свет Михаил.Для долгожданного ребенка в семье актеров Театра на Таганке сухое молоко из Парижа привозил сам Владимир Высоцкий. Он, вспоминает Михаил, дружил с его мамой, а вот с отцом отношения были напряженные.Михаил вспоминает свое детство за кулисами, походы в гости в таким значимым личностям, как Аркадий Райкин, Андрей Миронов… Они остались в памяти на всю жизнь.Учиться Михаил пошел в ГИТИС. И хотя отец во всем поддерживал сына, к его творчеству его он относился с некоторой иронией.Однако когда Михаил стал телеведущим, Семен Фарада все-таки включал телевизор и смотрел эфир с его участием.Что вспоминает Полицеймако о детстве за кулисами Театра на Таганке, что сказал Высоцкий его матери за месяц до смерти, что говорит об уходе Семена Фарады из жизни, и нашел ли Михаил личное счастье после первого тяжелого развода?Об этом и не только — его рассказ в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".